التموين : صرف 75% من مقررات شهر يونيو على البطاقات

جدة - نرمين السيد - وأعلنت "الوزارة" أنه تم صرف ما يقرب من 75% من هذه المقررات حتى الآن، ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة وهو 50 جنيها.
على جانب أخر تبحث الهيئة العامة لـ السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء، عروض الشركات التى تقدمت للمناقصة رقم 3 لسنة 2022/2021 لتوريد زيت خام محلى بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و1000 طن زيت عباد والتسليم خلال الفترة من 1 إلى 20 أغسطس 2021، لطرحه على بطاقات التموين.
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