انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد عيد الأضحى 2021 وعدد أيام إجازة العيد والأماكن التي لا يقام فيها صلاة العيد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بحسب ما أعلنه المركز السعودي للفلك، فإن يوم عرفة سيكون يوم الإثنين 19 من يوليو المقبل، ويكون الثلاثاء 20 يوليو 2021 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وهو التاريخ المحدد بين مصر والمملكة العربية السعودية، وبالتالي إجازة عيد الأضحى 2021 تبدأ يوم عرفات يوم الإثنين ويمتد إلى الخميس 22 يوليو ويصادف يوم الجمعة ثورة 23 يوليو.

وزير الأوقاف يكشف عن الأماكن التي لا يقام فيها صلاة عيد الأضحى

وكشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن مواقع صلاة عيد الأضحى المبارك، وأكد أن صلاة عيد الأضحى ستقام في جميع المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة فقط، دون إقامة صلاة في الساحات.

وأضاف جمعة: مع عدم السماح بإقامة صلاة العيد لا في الزوايا ولا المصليات ولا في المساجد التي لا يقام فيها الجمعة ولا في الشوارع ولا في الساحات ولا في الشوارع.

وشدد وزير الأوقاف على الالتزام بكافة الضوابط والتدابير الاحترازية والوقائية التي يتم الالتزام بها في صلاة الجمعة وجميع الصلوات الأخرى، بما في ذلك مرافقة المصلى وارتداء القناع وإجراءات التباعد الاجتماعي.

إجازة عيد الأضحى 2021 في مصر

يحصل معظم العاملين داخل جمهورية مصر العربية على إجازة أسبوعية يومي الجمعة والسبت، ومن الاثنين إلى الخميس تكون إجازة عيد الأضحى 2021، بحيث يظل يوم الأحد هو اليوم الوحيد في الأسبوع دون إجازة. ومن المتوقع أن تصدر الحكومة قرارا باعتبار الأحد إجازة كما حدث في السابق وبالتالي قد تصل عطلة عيد الأضحى 2021 لمدة تسعة أيام.