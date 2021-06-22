/636785/مواعيد-مباريات-اليوم-الثلاثاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء عدة مباريات فى مختلف ملاعب العالم، علي رأسها مباراة كرواتيا ضد اسكتلندا والتشيك ضد إنجلترا فى الجولة الثالثة لمباريات أمم أوروبا يورو، فضلا عن مواجهة المقاصة مع الزمالك فى ربع نهائى كأس مصر.

ويرصيد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة

يدخل فريق الزمالك مباراته اليوم أمام فريق مصر للمقاصة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء على قناة ON Time Sports 1 HD تعليق بلال علام.

مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا والقنوات الناقلة

تقام كرواتيا أمام نظيرة إسكتلندا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports HD 2 Max.

التشيك أمام منتخب إنجلترا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max.

مواعيد مباريات كأس العرب

تقام مباراة موريتانيا أمام نظيرة اليمن والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء - على قناة Alkass One HD

البطولة المغربية الاحترافية

تقام مباراة نهضة بركان أمام فريق الوداد الرياضي والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء- على قناة Arryadia SD/HD.

أرجنتين تفوز على باراجواي في كوبا أمريكا

وأقيمت، أمس الاثنين، عدد من المباريات ففي بطولة يورو 2020، فاز منتخب بلجيكا على نظيره الفنلندي بهدفين دون رد، وفازت الدنمارك على روسيا بنتيجة 4-1، وذلك لحساب المجموعة الثانية، فيما فازت هولندا على مقدونيا الشمالية 3-0، وتمكنت النمسا من الفوز على أوكرانيا بهدف دون رد، لحساب المجموعة الثالثة، كما فاز منتخب الأرجنتين بهدف على باراجواي في بطولة كوبا أمريكا، فجر اليوم.

حسمت المجموعة الثانية من بطولة أمم أوروبا 2020، المنتخبات المتأهلة للدور الستة عشر من البطولة، بعد نهاية الجولة الثالثة والأخيرة في المجموعة.

حقق المنتخب البلجيكي الفوز على المنتخب الفنلندي اليوم في المجموعة الثانية من بطولة يورو 2020، بنتيجة هدفين دون رد، وحقق المنتخب الدنماركي الفوز على منتخب روسيا بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف.

يحتل المنتخب البلجيكي صدرة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط من أصل 3 مباريات.

ويحتل المنتخب الدنماركي المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط من أصل 3 مباريات.

ويحتل المنتخب الفنلندي المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من أصل 3 مباريات.

ويحتل المنتخب الروسي المركز الرابع والأخير في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من أصل 3 مباريات.