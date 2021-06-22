نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بمحور 26 يوليو وكوبرى الحدائق

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى فيما عدا محافظة الإسكندرية التى ظهرت بها بعض الكثافات عند محور قناة السويس فى الطريق القادم من محرم بك والمتجه للصحراوى.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، لوجود بعض الأحجام عند مناطق الأعمال فى عدد من القطاعات منها أعلى الكنيسة المتجه إلى المنيب، وأعلى مناطق الخصوص والمرج المتجه إلى نفق السلام.

وأشار صابر، إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد، عدا عند محطة مترو الجامعة فى الطريق القادم من كوبرى فيصل والمتجه إلى الدقى.

كما لفت إلى أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهية فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كذلك الأمر عند منزل محور صفط المتجه لشارع ثروت.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، ظهرت بعض الكثافات عند كورنيش النيل المتجه للسبتية، كذلك الأمر عند

كوبرى المطرية فى الطريق القادم من الكابلات والمتجه للتجنيد، كما ظهرت بعض الكثافات عند كوبرى الحدائق القادم من الوايلى والمتجه لمحور الفنجرى.