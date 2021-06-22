الإفتاء: الستر على عباد الله من صفات الأنبياء

جدة - نرمين السيد - واستدلت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، على ذلك بقوله تعالى "وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ".

وتابعت: "لما جاء لسيدنا يوسف عليه السلام رسول من عند الملك يدعوه إلى لقائه، لم يشأ أن يجيبه إلى طلبه قبل أن تظهر براءته، فقال: ارجع إلى سيدك فاسأله ما حال النسوة اللاتى دعوننى إلى الفاحشة، ليحقق الملك فى شأنهن معه، ولم يذكر اسم امرأة العزيز، فالستر على عباد الله من صفات الأنبياء".