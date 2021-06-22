/636786/تعرف-على-غيابات-الزمالك-أمام-مصر-المقاصة-قبل-مواجهة-الليلة

يدخل فريق الزمالك مباراته اليوم الثلاثاء أمام نظيرة مصر المقاصة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

ويرصيد دوت الخليج غيابات الزمالك:

كما قرر كارتيرون، أن يؤدي اللاعبون المستبعدون من المباراة مرانهم اليوم الثلاثاء المقبل في تمام الحادية عشرة صباحا بملعب النادي.

ويخوض 13 لاعبا من الفريق مران الثلاثاء المقبل، وهم: محمد أبو جبل وعبد الله جمعة وأيمن حفني وحميد أحداد وأسامة فيصل وسيف جعفر وحسام عبد المجيد ومحمد حسام بيسو وأحمد عيد ويوسف أسامة وحمدي علاء وأحمد زكي وسيد نيمار.

قائمة الفريق

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون 22 لاعبا بقائمة المباراة وهم:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي وحازم إمام

خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ويوسف أوباما وأحمد سيد “زيزو” ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” وأشرف بن شرقي وحسام أشرف

خط الهجوم: سيف الجزيري ومروان حمدي.

لفارس الأبيض يدخل هذه المباراة وهو في أفضل أحواله بعد الفوز على أسوان في الدوري المصري ومواصلة صدارة ترتيب الدوري المصري.

مباريات الزمالك والمقاصة دائماً ما تحظى بالإثارة على مختلف الأصعدة، لذلك فالمنتظر كثير جداً من أحداث تلك المباراة خصوصاً مع ندية بطولة الكأس.

قائمة الحكام

ويضم طاقم التحكيم كلا من :

أحمد الغندور حكما للساحة، ومحمود أبو الرجال وهاني عبد الفتاح مساعدين ومحمد عبد الحافظ حكما رابعا.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق، على هامش التدريب الختامي للفريق مساء اليوم الإثنين بالعين السخنة، استعدادا للقاء مصر المقاصة المقرر له في السابعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد السويس الجديد في دور الثمانية لكأس مصر.

كارتيرون

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد حرص على النزول بالحمل التدريبي للاعبين قبل مباراة اليوم أمام الفريق الفيومي حتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال التدريب الختامي للفريق مساء اليوم الإثنين بالعين السخنة استعدادا للقاء مصر المقاصة المقرر له في السابعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد السويس الجديد في دور الثمانية لكأس مصر.