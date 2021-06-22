/636787/تاريخ-مواجهات-الزمالك-ومصر-المقاصة-قبل-مواجهة-اليوم

يستعد نادي الزمالك لمباراته اليوم الثلاثاء أمام فريق مصر المقاصة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

ويرصيد دوت الخليج تاريخ مواجهات الفريقين:

ويشهد تاريخ مواجهات الزمالك ومصر المقاصة، على تفوق الفارس الأبيض بشكل واضح خاصة في المواجهات الأخيرة، حيث بلغ عدد المواجهات 16 مباراة، حقق الزمالك الانتصار في 9 مواجهات منها، بينما فاز مصر المقاصة بـ 6 مباريات.

بموسم 2015-2016

وحسم التعادل مباراة وحيدة بين ومصر المقاصة، وكانت في الجولة الـ12 بموسم 2015-2016، وحسمها التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وأحرز هدفي الأبيض أيمن حفني ومصطفى فتحي، وسجل للفريق الفيومي محمود عبدالعاطي وعمر النجدي.

وتشهد الفترة الأخيرة من مواجهات الزمالك تفوقا كاسحا للفريق الأبيض الذي انتصر بشكل متتالي في أخر 6 مواجهات مباشرة ضد نظيره المقاصة.

2018-2019

خاصه أخر 6 مواجهات بين الزمالك والمقاصة، فاز الفارس الأبيض بهدف دون رد في الجولة الثالثة بموسم 2018-2019 أحرزه كابونجو كاسونجو.

وشهد الموسم نفسه ، فوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف لفريق مصر المقاصة، في الجولة الـ 20 وأحرز محمود علاء وفرجاني ساسي للزمالك بمعدل هدفين لكل منهما، بينما سجل باولن فوافي هدف الفريق الفيومي الوحيد.

2019

وشهد كأس مصر نسخة 2019، اللقاء الوحيد بين الزمالك ومصر المقاصة، وانتهى بفوز الفريق الأبيض في ربع نهائي الكأس أحرزه عبدالله جمعة.

وفي موسم 2019-2020، شهدت الجولة الثانية فوز الزمالك على مصر المقاصة بهدف دون رد أحرزه أحمد سيد زيزو، وكرر الأبيض انتصاره في الدور الثاني، بالجولة الـ 19 بهدف سجله حسام أشرف.

وشهد الموسم الحالي 2020-2021 مواجهة الزمالك ضد مصر المقاصة في الجولة العاشرة، وانتصر الفارس الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف وأحرز أشرف بن شرقي، ويوسف أوباما بمعدل هدفين لكل منهما، وسجل مروان حمدي لاعب الزمالك الحالي هدف.

قائمة الحكام

ويضم طاقم التحكيم كلا من :

أحمد الغندور حكما للساحة، ومحمود أبو الرجال وهاني عبد الفتاح مساعدين ومحمد عبد الحافظ حكما رابعا.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق، على هامش التدريب الختامي للفريق مساء اليوم الإثنين بالعين السخنة، استعدادا للقاء مصر المقاصة المقرر له في السابعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد السويس الجديد في دور الثمانية لكأس مصر.