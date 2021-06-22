/636789/موعد-مباراة-كرواتيا-ضد-اسكتلندا-في-يورو-2020-والقنوات-الناقلة

يلتقي منتخب كرواتيا نظيره اسكتلندا في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "هامبدن بارك" ضمن مباريات الجولة الثالثة والختامية للمجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" والمقامة حاليا في 11 مدينة أوروبية، بمشاركة 24 منتخبا، وتستمر حتى 11 يوليو المقبل.

ويرصيد دوت الخليج موعد المباراة والقنوات الناقلة:

يأمل المنتخب الكرواتي لكرة القدم وصيف بطولة كأس العالم 2018 في إنقاذ مشواره في مباراة حياة أو موت، حيث قال المهاجم برونو بيتكوفيتش اليوم الأحد: "ما ينقصنا هو تحقيق نتيجة تعزز ثقتنا في أنفسنا".

القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا واسكتلندا في يورو 2020

وستقوم قناة "بي إن سبورتس ماكس 2" بنقل المباراة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأمل المنتخب الاسكتلندي في تحقيق أول فوز له هو الآخر في يورو 2020، بعد الهزيمة من التشيك 0-2، والتعادل سلبيا مع إنجلترا.

منخب كرواتيا

خسر المنتخب الكرواتي أمام نظيره الإنجليزي 0-1، ثم تعادل 1-1 مع المنتخب التشيكي، في أول جولتين بالمجموعة الرابعة، ويجب عليه تحقيق الفوز في جلاسجو، لتكون أمامه فرصة للتأهل لثمن النهائي.

وجميع منتخبات المجموعة، تملك حظوظاً في بلوغ ثمن النهائي، حيث تتصدر التشيك الترتيب برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف أمام إنجلترا، وتعادل التشيك مع إنجلترا غداً، سيضع الأولى في الصدارة على حساب الثانية، فيما تحتاج إنجلترا للفوز من أجل خطف المركز الأول.

ويحتاج كل من منتخبي كرواتيا وإسكتلندا، للفوز في المباراة، من أجل الصعود المباشر، مقابل عدم تعادل التشيك مع إنجلترا، أما في حال فوز أي منهما، مقابل عدم انتهاء المباراة الأولى بالتعادل، فسيعني اللجوء إلى المواجهات المباشرة.

أرجنتين تفوز على باراجواي في كوبا أمريكا

وأقيمت، أمس الاثنين، عدد من المباريات ففي بطولة يورو 2020، فاز منتخب بلجيكا على نظيره الفنلندي بهدفين دون رد، وفازت الدنمارك على روسيا بنتيجة 4-1، وذلك لحساب المجموعة الثانية، فيما فازت هولندا على مقدونيا الشمالية 3-0، وتمكنت النمسا من الفوز على أوكرانيا بهدف دون رد، لحساب المجموعة الثالثة، كما فاز منتخب الأرجنتين بهدف على باراجواي في بطولة كوبا أمريكا، فجر اليوم.

حسمت المجموعة الثانية من بطولة أمم أوروبا 2020، المنتخبات المتأهلة للدور الستة عشر من البطولة، بعد نهاية الجولة الثالثة والأخيرة في المجموعة.