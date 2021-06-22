تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي.. تفاصيل

/636791/تعرف-على-قرارات-مجلس-ادارة-الاهلي-تفاصيل

مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماعه أمس الاثنين لمناقشة العديد من الملفات المهمة، التي تخص قطاعات النادي المختلفة. وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات الآتية:

ويرصيد دوت الخليج قائمة الأجهز الفنية:

تعيين اللواء عمر ممدوح مديراً لأمن فرع النادي بالشيخ زايد، ود.أحمد سمير مديراً لمجمع حمام السباحة بالفرع، وهاني السيد عيسى مديرًا للخدمات بالفرع.

إنشاء “جيم جديد””في فرع النادي بالشيخ زايد، مع تكليف المستشار الهندسي بدراسة إنشاء “جيم جديد” في كل من: مقر النادي بالجزيرة وفرع مدينة نصر لخدمة الأعضاء.

قائمة الأجهزة الفنية

الموافقة على تشكيل الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي، التي جاءت على النحو التالي: محمد مصيلحي مديراً فنياً لفريق الكرة الطائرة رجال. حمدي الصافي مديراً فنياً للكرة الطائرة سيدات. وجيه حمدي مديراً فنياً لقطاع الكرة الطائرة للناشئين والناشئات. ياسر الرملي رئيسًا لجهاز كرة اليد. طارق محروس مدير فني لفريق رجال كرة اليد. يحيى يوسف مدير فني لفريق سيدات كرة اليد. عاصم حماد مدير فني لقطاع كرة اليد للناشئين والناشئات. علي هاشم مدير فني لفريق كرة السلة سيدات. السيد صابر مدير فني لقطاع كرة السلة للناشئين والناشئات. وائل عزت رئيساً لجهاز ألعاب الماء. ياسر داوود مدير لجهاز ألعاب القوى. د.مراد عاصم رئيساً لجهاز الكاراتيه. د. محمد فؤاد مدير فني لجهاز الجمباز. شرين عادل مدير فني للإسكواش. أشرف عبد الفتاح مدير فني لتنس الطاولة. العجمي سعيد مشرف عام على الاحتياجات الخاصة.

ومن ناحيه اخري حقق النادي الأهلي الفوز علي نظيرة الترجي التونسي في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد احرزه محمد شريف لاعب الفريق.

موسيماني

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد قرر إقامة معسكر مغلق للفريق لمدة ٤٨ ساعة للحفاظ على حالة التركيز لدى اللاعبين، في إطار الاستعداد الخاص بمباراة الإياب أمام الترجي، في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها بالقاهرة يوم السبت المقبل.

وحصل لاعبو الأهلي، بقرار من بيتسو موسيماني على راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ٤٨ ساعة، وذلك لتخفيف الحمل التدريبي على اللاعبين، ومنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس، عقب خوض مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي، التي أقيمت أمس السبت في تونس.

الاهلي

وحقق النادي الأهلي فوز هام على حساب الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب حمادة العقربي برادس في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، في المواجهة التي انطلقت في تمام السابعة مساء بعد تأخيرها لمدة ساعة بسبب احداث الشغب من جانب جمهور النادي التونسي.

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، إن شخصية لاعبي الأهلي كانت حاضرة في ‏مباراة أمس أمام الترجي، وظهرت خبراتهم طوال أحداث اللقاء، ونجحوا في تحقيق الفوز ‏وإسعاد جماهيرهم.