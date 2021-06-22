بدأ بنفسه.. تحويل سيارة محافظ الوادى الجديد للعمل بالغاز الطبيعى

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، صورا لعملية تحويل تحويل سيارة محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد للعمل بالغاز الطبيعى كأول سيارة حكومية يتم تحويلها بالمحافظة.





ويأتى ذلك فى إطار مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمحافظة وضمن خطه تحويل السيارات الحكومية بالمحافظة للعمل بالغاز الطبيعى لترشيد الإنفاق.

وتحقق المبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى عوائد مباشرة لصالح المواطنين فى مقدمتها استبدال السيارات الملاكى المتقادمة بأخرى جديدة تماما من أحدث الطرازات، وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط مختلفة منخفضة الفائدة وطويلة الأجل، وهو ما يتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم. وتشارك فى المبادرة وزارات البترول والمالية والداخلية والبيئة والتنمية المحلية بجانب البنك المركزى.

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