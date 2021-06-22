اليوم.. وزيرة البيئة تفتتح أول نموذج لتحويل المخلفات لطاقة

جدة - نرمين السيد - تتوجه الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة الفيوم، لافتتاح أول نموذج فى مصر لتحويل المخلفات لطاقة عن طريق التغويز اللاهوائى بقرية قلهانه بمركز إطسا.





يأتى ذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، وكرستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبى، والدكتور عمرو عبد المجيد، مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيدارى"، والدكتور مارتينوميلى، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، والدكتور على أبو سنة، مساعد وزيرة البيئة للمشروعات. وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المشروع يهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية والمخلفات الزراعية واستغلالها لإنتاج طاقة وسماد حيوى، وكذلك دعم المجتمعات الريفية بمحافظه الفيوم وتحسين مستوى المعيشة. ويعد هذا المشروع الأول من نوعه فى مصر، حيث إن هذه التقنية ذات انبعاثات صفرية، وهو مشروع إرشادى بسعة 2.5 طن فى اليوم وقدرة إنتاجية 100 كيلووات ساعة من الطاقة الكهربية، ويعتمد المشروع على اللامركزية فى تدوير المخلفات واستغلالها مما يساهم فى القضاء على مشكلة تجميع المخلفات الصلبة البلدية من المنبع وكذلك توفير فرص عمل دائمة للشباب.

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