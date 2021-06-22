جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة، وفقا لبيان صحفى، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة. وللاطلاع على نص الخطبة من هنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفساد مخاطره وصوره.. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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