وزير الاتصالات: مصر تسعى لتسخير التكنولوجيا الناشئة للتغلب على التحديات

جدة - نرمين السيد - ألقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كلمة فى فعالية صنع مباريات الأعمال والتى تنظمها تحالف المعلومات والاتصال والإلكترونيات والبرمجيات "EITESAL"، بحضور شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصال المصرية مع نظرائها فى إفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا.





وشدد طلعت، فى كلمته على أهمية العمل على إقامة شراكات تكنولوجية مع الدول الإفريقية، تساهم فى تعزيز قدرة القارة التنافسية وبناء اقتصاد رقمى قوى.

وأشار إلى حرص مصر على فتح قنوات التواصل مع مختلف دول العالم لتبادل الخبرات ومشاركة التجربة المصرية فى التحول الرقمى وفتح طرق جديدة للتعاون مع الدول العربية والإفريقية فى تطبيق التكنولوجيا الرقمية.

كما أشار وزير إلى الشراكات التى أنشئت مع العراق والسودان وليبيا والتى تمثل فرصا تجارية حقيقية وواعدة للشركات المصرية للتوسع فى الأسواق الجديدة وتبادل خبراتها.

ولفت إلى أن مبادرة "فرصتنا الرقمية" تهدف إلى تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمتوسطة الحجم وذلك من خلال تخصيص 10% من مشاريع مصر الرقمية لتنفيذها، منوهًا إلى أنه تم تخصيص 16 مشروعا بقيمة إجمالية 44 مليون جنيه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع الاستعدادات للدفعة الثانية من المشاريع الجارية حاليًا.

وتابع: "مصر تسعى لتسخير التكنولوجيا الناشئة للمساعدة فى التغلب على التحديات التى تواجه المجتمع"، مشيرًا إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "MCIT" فى الاستفادة من القدرات التى يمكن من قبل الذكاء الاصطناعى فى دعم التحول الرقمى ووضع حلول فعالة لخدمة قطاعات الدولة، مع التركيز على خلق تطبيقات فى الزراعة والصحة، التخطيط الاقتصادى والبنية التحتية والمدن الذكية والصناعة ومعالجة اللغة العربية الطبيعية.

ونوه إلى الجهود المبذولة لإنشاء مجتمع متكامل للمعلومات فى مدينة المعرفة، والتى يتم أنشائها فى العاصمة الإدارية الجديدة، بما يتماشى مع أحدث التقنيات العالمية، مع افتتاح مرحلته الأولى قريبا، وستعمل المدينة كمركز تكنولوجيا عملاق يتضمن جميع عناصر مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بما فى ذلك مراكز البحث والتطوير "البحث والتطوير" والتدريب التقنى، بالإضافة الى شركات التكنولوجيا المحلية والعالمية.

وأشار بفكرة عقد فعالية صنع المباريات التى تمثل جسر اتصال وصناعة المباريات بين الشركات المحلية والإفريقية والعالمية المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات، ويهدف الحدث الى تطوير الخبرة وإقامة شراكات مثمرة فى ضوء الطلب المتزايد على التكنولوجيا الرقمية، التى أصبحت الركيزة الأساسية للمجتمعات والبلدان لتسريع رحلته فى بناء اقتصادات مستدامة تستند إلى المعرفة.

حضر الجلسة الافتتاحية حازم الطحاوى رئيس EITESAL، ومحمد شديد سفير جمهورية لاتفيا لدى مصر، ايلميرس بريداكس رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين "EBA"، على عيسى رئيس مجلس إدارة تكنولوجيا الحاسوب المتطورة "ACT"، حسنين توفيق وكبار مستشارى الاستثمار فى الوكالة الأستونية للتجارة.