عارضة أزياء وحب «مشتعل».. خطوبة رياض محرز على صديقته البريطانية (صور)

كشفت عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد صديقة النجم النجم الجزائرى رياض محرز، لاعب فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، عن خطبتهما رسميا عبر حسابها بموقع "انستجرام".

ونشرت عارضة الأزياء البريطانية، صورا لهما في جزيرة ميكونوس اليونانية وهي ترتدي خاتم الخطوبة، مصحوبة بتعليق :" لا يوجد أي شخص أفضل أن أقضي هذه الحياة معه غيرك، هذه هي حياتنا ..لا أطيق الانتظار حتى نكبر معًا..احبك"، ليرد عليها محرز في التعيلقات قائلا :"أحبك".

تايلور تايلور

رياض محرز وخطيبته رياض محرز وخطيبته

رياض وخطيبته رياض وخطيبته

تبلغ تايلور من العمر 23 عاما ولديها أكثر من مليون متابع على "إنستجرام"، وجمعتها علاقة صداقة بمحرز، في البداية لفترة طويلة قبل انفصاله عن زوجته بسبب خيانتها له، وهي ابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور، المليونيرة داون وارد وتبلغ ثروة والدتها 42 مليون جنيه استرليني وتزوجت والدتها من لاعب كرة القدم المعتزل، آشلي وارد ولديها 3 شقيقات، هُن داربي وتشارلي وأستون.

كانت أكدت تقارير صحفية وقت انفصال محرز عن زوجته في فبراير العام الماضي، أن تايلور والتي كانت مرتبطة سابقا بزميل محرز في مانشستر سيتي، النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، رفضت في البداية تطوير علاقتها بالدولي الجزائري قبل أن تتأكد أن زواجه السابق قد انتهى بشكل رسمي.

وطلق محرز زوجته السابقة ريتا في محكمة مدينة مانشستر، دون الإشارة إلى تاريخ وقوع الطلاق، جدير بالذكر أن محرز عقد قرانه على ريتا في أغسطس 2015، وأنجبت له ابنتين.