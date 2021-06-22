وزير التعليم: أسئلة الثانوية ليس هدفها حصول الطالب على 100%

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن الهدف من النظام الجديد لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021 ليس مجرد وضع الإجابة وتقفيل الامتحان وحصول الطالب على 100%، ولكن تحقيق منافسة متوازنة بين الطلاب لتحديد المستويات المختلفة.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء "أرجو نصح طلاب الثانوية العامة بالتدريب على الامتحانات من خلال منصة حصص مصر والقنوات التعليمية ومنصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصرى على التابلت وذلك للتعود على شكل الأسئلة الجديد التى تقيس عمق الفهم".

وتابع: "أتمنى من الجميع عدم وصف الامتحان بالسهل أو الصعب وعدم الحديث عما يتعلق بالمدد الزمنية للامتحان وما شابه ذلك لأن هذا الكلام يخص خبراء التقييم ولا يخص من يتم تقييمه ولا يخص أيضا أولياء الأمور".

وأكد أن امتحانات الثانوية العامة في النظام الجديد يضع أسئلتها المئات من الخبراء وليس مستشاري المواد وذلك فى منظومة محكمة بالتعاون مع كبرى المؤسسات الدولية لبناء بنوك أسئلة معيارية لها مواصفات دقيقة ومستويات صعوبة مدروسة ولها معايير دقيقة ، وليست مثل الماضى.