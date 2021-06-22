استقرار فى أسعار الذهب اليوم فى مصر

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق 22-6-2021، بعد أن تراجع بمتوسط 5 جنيهات على مستوى أعيرة الذهب بالمقارنة باسعار محلات الصاغة أمس، حيث تختلف اسعار الذهب فى مصر باختلاف المصنعية من محل إلى ىخر حيث تصل من 30 إلى 65 ، من محل لاخر ومن محافظة لآخرى، ومن عيار لآخر.

دوت الخليج يرصد اسعار الذهب اليوم فى مصر

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 659 جنيها .

وبلغ سعر الجرام من عيار 24 نحو 879 جنيها .

وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأكثر تد اولا بقيمة 769 جنيها .

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 513 جنيها

كما و صل سعر الجنيه الذهب نحو 6152 جنيه ا، وأوقية الذهب نحو 27.332 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 878.9 ألف جنيه.

أسعار الذهب

و تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الاستثمار فى الذهب

ودايما ما ينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات التى دايما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.