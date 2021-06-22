أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء

يرصد موقع دوت الخليج بشكل يومي أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور للقراء والمتابعين، ليظلوا على دراية بأسعار السوق المحلية للخضروات والفاكهة، والتي تنوعت ما بين التفاح ، والخوخ، والمشمش، والخيار، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الخضار اليوم: سجل كيلو البامية من 9-13 جنيها، وارتفع سعر الخيار البلدي 2-3.5 جنيه، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وتتراوح سعر الطماطم من ما بين 1.50 – 3 جنيهات، والبطاطس من 2-4 جنيهات، والبصل من 1.5-3 جنيه، ووصل سعر كيلو الكوسة من 2.5- 5 جنيه، ووصل الفاصوليا 4-5 جنيهات، والفلفل الرومي بـ4.50 جنيه، والبسلة 3 إلى 5 جنيهات، الليمون البلدي بين 6-16 جنيهات وكيلو الباذنجان البلدي تراوح 1.5-2.5 جنيهات، والملوخية 2-4 جنيه. أسعار الفاكهة اليوم: تراوح سعرالكانتلوب لـ 2.5-4.5 جنيهات. سجل سعر البرقوق 10-20 للكيلو. بلغ سعر الخوخ العريشي 7 – 11 جنيها. سجل كيلو التفاح المصري 10 جنيهات. وصل سعر كيلو العنب الأحمر/ الأصفر لـ9 جنيهات. تراوح كيلو المانجو العويسي ما بين 15-30 جنيها. وسجل سعر الجوافة 6 – 9 جنيهات. وتراوح سعر كيلو المانجو الزبدية من 10 لـ14 جنيها.

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