/636803/انطلاق-الامتحان-التجريبي-بالتاريخ-لطلاب-الادبي-بالثانوية-العامة-٢٠٢١

انطلق منذ قليل امتحان طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، حيث يؤدي الطلاب الاختبار في مادة التاريخ في في ثاني أيام الامتحانات التجريبية الثالثة " البروفة" النهائية.

امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١

تعقد الاختبارات اليوم لطلاب الشعبة الادبية فقط بواسطة أجهزة التابلت و " البابل شيت" في ١٧٩٢ لجنة امتحانية علي مستوي الجمهورية مجهزة بالبنية التكنولوجية .

قال وزير التربية و التعليم الدكتور طارق شوقي، أن الامتحانات التجريبية تهدف إلي تعرف الطلاب على اللجان الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس، وكذلك الحصول على الاسم وكلمة السر.

كما يهدف الاختبار التجريبي الثالث للثانوية العامة إلى اختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية في اللجان الرسمية، و تدريب الطلاب على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد، بالإضافة إلى كيفية الاجابة علي أسئلة" البابل شيت".

جدول الامتحانات التجريبية ٢٠٢١

ويعقد الامتحان في مواد العلوم والرياضيات التطبيقية والتاريخ، غدا الأربعاء الموافق 23 يونيو الجاري، للطلاب الذين لم يتسلموا جهاز التابلت، وسيتم عقد امتحان مادة علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق، الخميس الموافق 26 يونيو الجاري لطلاب الشعبة الأدبية، وامتحان ماددة الفيزياء والكيمياء لطلاب الشعبة العلمية من المنازل.

أما يوم الجمعة الموافق 25 يونيو، فيعقد امتحان مادة الجولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم، وامتحان مادة الرياضيات البحتة لطلاب شعبة علمي رياضة ومادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة تنطلق يوم ١٠ يوليو القادم لطلاب الشعبتين العلمي علوم و الرياضة و تستمر حتي ٢ اغسطس، بينما تبدأ ١١ يوليو لطلاب الشعبة الادبية وتستمر حتي ٢٩ من نفس الشهر.