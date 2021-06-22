/636794/مشوارك-سعيد--كثافات-مرور-متحركة-بشوارع-ومحاور-القاهرة-والجيزة

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة، خلال الساعات الأولى صباح اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، كثافات مرورية متحركة على أغلب المحاور والميادين، وسط انتشار رجال المرور؛ لمتابعة الحالة، تحت إشراف اللواء محمود عبد الرازق مدير إدارة المرور.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية النشرة المرورية صباح اليوم الثلاثاء

وظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى مناطق الكونيسة باتجاه المنيب، وأعلى مناطق دار السلام باتجاه الأوتوستراد، وكذلك الأمر بمناطق السلام باتجاه طريق الإسماعيلية الصحراوي.

محور 26 يوليو

كما شهد محور 26 يوليو كثافات مرورية أعلى مناطق المنصورية بالاتجاهين، فيما يشهد طريق الإسماعيلية الصحراوي كثافات متوسطة للقادم من الطريق الدائري حتى جسر السويس بالإتجاهين، وكذلك الأمر كثافات مرورية متحركة على طريق السويس الصحراوي بـ مناطق الكارته بالاتجاهين.

واستقرت الحركة على طريق الإسكندرية الصحراوي، والكريمات الصحراوي الشرقي، ومحور روض الفرج، وشبرا - بنها الحر، والواحات، وبلبيس الصحراوي، والدائري الإقليمي، وكذلك على طريق الكورنيش بمناطق البحر الأعظم وشارع النيل السياحي والعجوزة، بينما تشهد مناطق إمبابة بطئا في حركة السير.

كثافات متحركة

وتشهد مناطق القومية العربية بعض الكثافات، بينما انتظمت حركة المرور في شوارع أحمد عرابي، وجامعة الدول العربية، والبطل أحمد عبدالعزيز، وسيولة بمناطق الدقي مع وجود بطء في حركة السير أعلى كوبري ثروت.

وكثفت الإدارة العامة للمرور، من خدماتها لتحقيق السيولة والأمن المروري؛ حفاظًا على سلامة الجميع، حيث نفذت حملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية؛ حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.