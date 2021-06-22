رشا اسحق :هناك موروثات وثقافات قديمة عن المرأة لابد من تغييرها«صور»

/636795/رشا-اسحق-هناك-موروثات-وثقافات-قديمة-عن-المرأة-لابد-من-تغييرهاصور

قالت النائبة رشا اسحق، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية حققت طفرة فى مجال دعم وتمكين المرأة، والمساواة بين الجنسين بفضل ارادة سياسية داعمة و مساندة لقضايا المرأة،مشيرة إلى اطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠نو التي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠١٧،و اقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج و الانشطة الخاصة بتمكين المرأة في جميع المجالات.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة رشا اسحق على دعم وتمكين المرأة فى عهد السيسي

جاء هذا خلال مشاركة الدكتورة رشا اسحق، عضو مجلس الشيوخ،فى لقاء عن القوانين المقدمة لمكافحة العنف ضد المرأة،إضافة إلى دور الفن في معالجة مثل تلك القضايا، بحضور وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والدكتورة هدي بدران، رئيس اتحاد نساء مصر، و الدكتورة مشيرة خطاب، و عدد من نجوم الفن و نائبات الشيوخ و البرلمان.

استراتيجية 2030

وثمنت النائبة رشا اسحق، عضو مجلس الشيوخ، حرص الدولة المصرية علي تنفيذ حزمة من القوانين و التعديلات و التشريعات الخاصة بمواجهة العنف ضد المرأة و ترسيخ مبدأ المساواة، موضحة أنه مازال هناك بعض التحديات، التي تعوق التمكين الكامل للمرأة، و معاناتها في بعض الاماكن من الاقصاء و التهميش و العنف،مشددة العمل الجاد علي تغيير ثقافات و موروثات قديمة عن المرأة .

هذا وعقدت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائبة حنان ابو العزم، اجتماعا امس الاثنين،ناقشت من خلاله تفضيل المنتجات المصرية فى العقود والمشتريات الحكومية والتعرف على المعوقات التى تواجه تطبيق قانون رقم 5 لسنة 2015 فى نطاق عمل الوزارة .