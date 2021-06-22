مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث بطريق سوهاج

شهدت قرية جهينة الشرقية دائرة مركز جهينة غربى محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق، أسفر عنه وفاة طالب وإصابة 4 جميعهم طلاب من مستقلى السيارة، فتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعى، وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع وإصابة 5 أشخاص بطريق سوهاج

كان اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق بدائرة مركز شرطة جهينة ووجود متوفى ومصابين تم الدفع بقوات تامين الطرق وقوات إدارة المرور وتم رفع اثار الحادث.

تحريات المباحث

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمد جادالله رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بوجود حادث ومتوفـي ومصابين بناحية جهينة الشرقية دائرة مركز شرطة جهينة غربى سوهاج.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص، أتضح أنه خلال سير سيارة "ملاكي" قيادة طالب ويقيم بذات الناحية إختلت عجلة القيادة بيده، ما أدي لانقلابها علي جانب الطريق، ونتج عن الحادث وفاة طالب 16عامًا، ويقيم بذات الناحية، وإصابة كل من قائد السيارة و3 طلاب آخرين من مستقلى السيارة يقيمون بذات الناحية "اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، فتم نقل الجثة والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال المصابين ووالد المتوفي 44 عامًا، موظف، يقيم بذات الناحية، أقروا بمضمون ما تقدم، ونفى الأخير الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.