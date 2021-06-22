نقل النواب تستأنف عملها لمناقشة بعض طلبات الإحاطة..اليوم

/636797/نقل-النواب-تستأنف-عملها-لمناقشة-بعض-طلبات-الإحاطةاليوم

تستأنف لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد عقد اجتماعاتها لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والاقتراحات المقدمة من النواب،كما تناقش اللجنة طلبات المقدمة من :

دوت الخليج يرصد اجتماع لجنة النقل والمواصلات

النائب حازم رياض جوده، بشأن إهمال شركة المؤسسة للمقاولات في القيام بأعمال إصلاحات طريق المريوطية امام قرية العزيزية، بالاضافة إلى عدم وجود أعمدة إنارة على الطريق.

رصف طريق التوفيقية

النائب محمد يسر ي، بشأن بطء تنفيذ أعمال كوبرى كفر بولين العلوى بمركز كوم حماده بمحافظة البحيرة. النائب محمود السيد محمد، بشأن وقف اعمال رصف طريق التوفيقية قناطر بولين حتي كوبري أبو نفا عاى الرياح البحري القادم من الطيرين التوفيقية والمسافة بين قناطر بولين حتى كوبرى أبو نفا، مدخل قريتي الدخلي وزاوية البحر مما يؤثر بشكل سلبى على حركة المواطنين.

شركة شرق الدلتا للنقل البري

النائب خالد عبدالعظيم عبدالمولى، بشأن الحاجة إلى إعادة تشغيل خطوط شركة شرق الدلتا للنقل البرى من مدينة الحسينية التي تم إيقافيا منذ عام 1322 ،وذلك من خلال توفير عدد 7 أتوبيسات جديدة واستغلال مساحة كبيرة من الارض تابعة للشركة بمركز الحسينية.