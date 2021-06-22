/636798/الجهاز-الطبي-بالنادي-الاهلي-يحدد-موقف-محمد-هاني-من-المشاركة-في-مباراة-الترجي

تعافى محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة السابقة، وينتظم اللاعب في تمرينات الفريق اليوم الثلاثاء، وكان قد حدد الجهاز الطبي بالنادي الأهلي برنامج علاجي لمحمد هني للتعافي من إصابة العضلة الامامية التي عانى منها اللاعب.

الجهاز الطبي يحدد عودة محمد هاني للتدريبات الجماعية

غاب محمد هاني عن تدريبات ومباريات النادي الأهلي في الفترة السابقة، وذلك بعد إصابة العضلة الأمامية للاعب في مباراة نهائي السوبر الإفريقي أمام فريق نهضة بركان المغربي، وخرج هاني من المباراة على إثرها، وحدد الجهاز الطبي بالنادي الأهلي برنامج تأهيلي للاعب للتعافي من الإصابة والعودة مجددا إلى التدريبات الجماعية للفريق، وأكد أحمد أبو عبلة طبيب النادي الاهلي، أن محمد هاني أصبح جاهز للإنتظام في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر، بداية من اليوم الثلاثاء.

موقف أكرم توفيق وبدر بانون من المشاركة في التدريبات

يذكر أن ثنائي الأهلي أكرم توفيق، الظهير الأيمن للمارد الأحمر، والمغربي بدر بانون، مدافع الفريق، عانوا من إجهاد في عضلة السمانة، في المباراة الأخيره التي خاضها النادي الاهلي، أمام فريق الترجي التونسي في دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، أن الثنائي حالتهم في تحسن وجاهزين للمشاركة في تدريبات الفريق اليوم.

الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا

عادت بعثة النادي الاهلي إلى مطار القاهرة، صباح أمس، قادمة من تونس بعد انتهاء الفريق من مباراة دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق الترجي التونسي، حيث استطاع المارد الأحمر التغلب على فريق الترجي، وحسم المباراة بنتيجة هدف دون رد، وذلك رغم الضغط الذي وضعه جماهير الترجي على لاعبين الأهلي قبل المباراة، حيث لم يستطع الأمن السيطرة على الجماهير الموجودة داخل ملعب رادس، وخرج لاعبين النادي الأهلي وطاقم تحكيم المباراة من الملعب، بعد حدوث حالة اختناق لهم داخل الاستاد.

وينتظر الأهلي مباراة إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطاتل إفريقيا أمام الترجي لحسم التأهل إلى نهائي البطولة، وتقام المباراة على استاد القاهرة، يوم السبت الموافق 26 يونيو 2021، ويرغب المارد الاحمر في التتويج بالبطولة العاشرة له في دوري أبطال.