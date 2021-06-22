/636800/محمد-عبد-الله-زين-يطالب-بالضرب-بيد-من-حديد-على-العناصر-المعوقة-لتطوير-السكة-الحديد

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالضرب بيد من حديد على كل العناصر التي تعوق عملية التطوير داخل مرفق السكة الحديد، مؤكدا أن التهاون في مواجهة هذه العناصر "جريمة في حق الوطن"، وتستر على فساد يعاقب عليه القانون.

دوت الخليج يرصد مطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بشأن تطوير السكة الحديد

حوادث القطارات

وأشار النائب محمد عبد الله زين الدين، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن استمرار حوادث القطارات بهذه الصورة وما تسببه من ضحايا وخسائر مادية يتطلب تطهير هذا المرفق، لاسيما وأن أغلب التحقيقات عقب كل حادث تثبت وجود إهمال من بعض الموظفين.

فصل الموظف متعاطي المخدرات

ولفت النائب محمد عبد زين الدين، إلى إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذي سبق ووافق عليه مجلس النواب مؤخرا، والذي يسمح بفصل من يثبت تعاطيه المخدرات، مشددا على سرعة تطبيق القانون، لاسيما في جهات العمل والمرافق العامة الهامة، لمواجهة العناصر التي تمثل خطورة على حياة المواطنين.

قانون شغل الوظائف

وتابع النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب: الموظف متعاطي المخدرات المسئول عن حياة المواطنين وكذلك الموظف المتعمد إعاقة أي خطوات للتطوير، هي نماذج وأمثلة خطرة على المجتمع لا تقل خطورتها عن الإرهاب الذي تواجهه البلاد، والذي يستهدف عرقلة خطوات التنمية بها.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين: للأسف الشديد يمتد تأثير تلك العناصر السيئة، إلى العناصر الإيجاببة في مرافق هامة مثل السكة الحديد، حيث يبثون داخلهم روح الفشل والإحباط، وهو ما يمثل خطورة أكبر أيضا.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة مواجهة تلك العناصر السيئة، وفى نفس مكافأة وتشجيع العناصر الإيجابية حتى يتم بث روح الإنتماء وحب الوطن داخل تلك المرافق الهامة.