مقترح برلماني بتطبيق نموذج تصنيع مدينة الدواء المصرية على باقي الشركات الوطنية

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دوت الخليج يرصد تحرك برلماني بشأن تطبيق أليات مدينة الدواء على الشركات الوطنية

حيث أوضح وكيل القوى العاملة.... أن فخامة الرئيس أفتتح في الأول من إبريل الماضي ٢٠٢١ مدينة الدواء المصرية gypto pharma ، بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية والتي تعتبر أكبر المدن الصناعية في الشرق الأوسط بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة دواء سنوياً.

مدينة الدواء المصرية

وأشار النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، إلى أن مدينة “Gypto pharma” تعد واحدة من أكبر المدن الدوائية الفريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج الأدوية، ويتوافر فيها أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية التي لا تعتمد على التدخل البشري، لاسيما أنها مجهزة بكاميرات لفرز أي نوع من الأقراص المخالفة، ما يجعل إنتاج الأدوية على أعلى درجات الجودة؛ كما تقوم أجهزة المدينة بأعمال التنظيف الذاتي الإلكتروني لنفسها، الأمر الذي يساهم في استمرار عملية الإنتاج من دون توقف.

عملية التصنيع

وأردف النائب أحمد مهنى ،وكيل القوى العاملة، أن تلك الماكينات تعمل ألكترونياً بشكل كامل، حيث أنه في حال وقوع أي خطأ من العامل البشري فإن الماكينات تتوقف بشكل تام وتلقائي عن عملية التصنيع، حيث يقتصر دور العامل البشري على إعطاء المعلومات للماكينات فقط.

الشركات الوطنية المتخصصة فى صناعة الدواء

وطالب النائب أحمد مهني، فى اقتراحه أن يتم تعميم تجربة ذلك النوع من الماكينات في مختلف الشركات والمصانع الوطنية المتخصصة في صناعة الدواء، وذلك تماشياً مع سياسات الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة في الارتقاء بقطاع الدواء وتوفير أفضل جودة للدواء المحلي وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية، مؤكدا اهميته فى تعظيم دور صناعة الدواء المحلي في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وعلى رأسها خطة إستراتيجية التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠