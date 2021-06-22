/636804/النائبة-رشا-أبو-شقرة-تفتتح-مسجد-سيدي-عيسي-بصفط-اللبن-بالجيزة
افتتحت الدكتورة رشا أبو شقرة، امين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بحزب الوفد، مسجد سيدي عيسي بمنطقة صفط اللبن التابع لمحافظة الجيزة.
دوت الخليج يرصد افتتاح رشا ابو شقرة مسجد سيدي عيسى
ورافقها في الافتتاح الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، والشيخ محمد عبد المنعم محمد، وكيل المديرية، بجانت لفيف من القيادات العامة والتنفيذية بالمحافظة واعضاء حزب الوفد بالجيزة.
واستجابت أبو شقرة، إلي طلبات أهالي صفط اللبن بحي بولاق الدكرور، بالمساهمة في تجديد فرش مسجد سيدي عيسي بالمنطقة و الذي يبلغ مساحته 450 مترا، و يقع في ميدان الفخراني.
و تقدمت، امين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بحزب الوفد، بطلب الي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، للموافقة علي رغبة أهالي الصفط بفرش مسجد سيدي عيسي، الذي يقع في ميدان الفخراني ويخدم عدد كبير من سكان المنطقة والمناطق المجاورة.
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