لا يقل خطرهم عن الإرهاب.. برلمانى يطالب بالتصدى لمن يعوق تطوير السكة الحديد

وأشار زين الدين، فى تصريحات له اليوم الثلاثاء، إلى أن استمرار حوادث القطارات بهذه الصورة وما تسببه من ضحايا وخسائر مادية يتطلب تطهير هذا المرفق، لاسيما وأن أغلب التحقيقات عقب كل حادث تثبت وجود إهمال من بعض الموظفين.
ولفت النائب إلى إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذى سبق ووافق عليه مجلس النواب مؤخرا، والذى يسمح بفصل من يثبت تعاطيه المخدرات، مشددا على سرعة تطبيق القانون، لاسيما فى جهات العمل والمرافق العامة الهامة، لمواجهة العناصر التى تمثل خطورة على حياة المواطنين.
وتابع عضو مجلس النواب: "الموظف متعاطى المخدرات المسؤول عن حياة المواطنين، وكذلك الموظف المتعمد إعاقة أى خطوات للتطوير، هى نماذج وأمثلة خطرة على المجتمع لا تقل خطورتها عن الإرهاب الذى تواجهه البلاد، والذى يستهدف عرقلة خطوات التنمية بها".
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين: "للأسف الشديد يمتد تأثير تلك العناصر السيئة، إلى العناصر الإيجاببة فى مرافق هامة مثل السكة الحديد، إذ يبثون داخلهم روح الفشل والإحباط، وهو ما يمثل خطورة أكبر أيضا".
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة مواجهة تلك العناصر السيئة، وفى نفس مكافأة وتشجيع العناصر الإيجابية حتى يتم بث روح الانتماء وحب الوطن داخل تلك المرافق الهامة.
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