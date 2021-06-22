مياه الدقهلية تتسلم شهادة تجديد الأيزو

جاء ذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم تجديد اعتماد الشهادة للمركز لمدة سنة قادمة، دون أى حالة عدم مطابقة، أو ملاحظات.
وبذلك يجدد المركز اعتماد شهادة الأيزو 9001 بإصدار سنة 2015، للمرة الثالثة على التوالى، وللسنة السادسة منذ حصولها لأول مرة على عام 2015 بإصدار عام 2008.
وأشاد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، بالمستوى الذى حققه المركز، وحث جميع العاملين به على بذل المزيد من الجهود للاستمرار فى تحقيق النجاح والتميز.
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