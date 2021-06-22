اليوم.. ندوة حول دور الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد ودعم جهود التنمية

جدة - نرمين السيد - تنظم الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية تحت عنوان «تطور دور هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد ودعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية» والتى تتواكب مع احتفالات هيئة الرقابة الإدارية بمرور 57 عاما على تأسيسها فى الـ25 من يونيو 1964.





وتتضمن الندوة عددا من المحاور الرئيسية المهمة من بينها، نشأة الرقابة الإدارية ودورها فى مكافحة الفساد وأثره على التنمية الشاملة وحقوق الإنسان، التطور التشريعى والمؤسسى لمكافحة الفساد وأثره على الحد من ظاهرة الفساد، دور الحوكمة ومكافحة الفساد وآثارهما فى دعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية، وأخيرا مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية وأبرز نتائجها.

وتشهد الندوة التثقيفية حضور أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، ولفيف من الوزراء ورؤساء جهات إنفاذ القانون وممثلى المنظمات العربية ورؤساء مجالس إدارة الصحف القومية وممثلى الأوقاف والكنيسة المصرية.

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