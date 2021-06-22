الملحق الثقافى السعودى: نهدف لإيفاد طلابنا للجامعات المصرية المميزة

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد بن عبد الله الفريح الملحق الثقافى السعودى، لبحث سبل التعاون بين الطرفين، ومناقشة الأمور المتعلقة بالطلاب الوافدين السعوديين الدارسين بكليات جامعة الإسكندرية.





ورحب قنصوه بالملحق الثقافى السعودى، مؤكدًا حرص جامعة الإسكندرية على رعاية أبنائها الوافدين من كل الجنسيات الدارسين فى مختلف التخصصات الأكاديمية ولا سيما الطلبة السعوديين، كما أشاد بجهود الملحقية الثقافية السعودية فى تذليل العقبات التى قد تواجهه الطلبة السعوديين الدارسين بالجامعة.



ولفت قنصوه إلى أن جامعة الإسكندرية منذ إنشائها وهى تعد وجهة للطلاب الوافدين من مختلف الدول العربية الشقيقة فى مختلف الكليات لما تتميز به من تنوع التخصصات وتقديم برامج تعليمية بنظام الساعات المعتمدة وفقاً للمعايير الدولية.

فيما قدم الملحق الثقافى الشكر لإدارة جامعة الإسكندرية وإدارة الوافدين بالجامعة على رعايتهم للطلاب السعوديين وحل أى مشكلات قد تطرأ خلال فترة دراستهم بالجامعة، مشيدا بالتعاون البناء والمثمر بين الملحقية والجامعة وفتح قنوات اتصال مباشرة لمتابعة الطلاب السعوديين وأحوالهم الدراسية، وأكد أن المملكة العربية السعودية حريصة على جودة التعليم وتخريج طلاب متميزين، مؤكدا أن المملكة تهدف إلى إيفاد الطلاب السعوديون للجامعات المصرية المتميزة ومنها جامعة الإسكندرية التى تمتلك مستوى أكاديمى وتصنيف عالمى مشرف، الأمر الذى ينعكس على مستوى الطلاب والخبرات والمهارات المختلفة التى تؤهلهم لسوق العمل المحلى والدولى والإقليمى.



حضر اللقاء الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب، والدكتورة هالة مقلد، مدير إدارة الوافدين بجامعة الإسكندرية، والدكتورة نفرتيتى زكى، عميد كلية التمريض.