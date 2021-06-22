وتأتى تلك الخطوة فى إطار مزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بعد دخول آفاق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجى بينهما إلى حيز النفاذ عقب تصديق رئيس الجمهورية عليه فى يناير 2021.
وستتيح المشاركة المصرية فى هذا المنتدى الاقتصادى الكبير، لا سيما خلال الاحتفال بمرور خمسة وعشرين عاماً على إنشائه، فرصًا واعدة للتعاون والتنسيق بين الجانبين المصرى والروسى على صعيدى التجارة والاستثمار، من خلال ما سيشهده المنتدى فى دورته المتميزة تلك من فعاليات اقتصادية مشتركة بين الجانبين، أخذاً فى الاعتبار الزخم السياسى الذى سينتج عن تفضل رئيسى البلدين بالمشاركة فى المنتدى.
تجدر الإشارة إلى أن للبلدين تاريخًا متميزًا ومثمرًا من التعاون فى القمم والمنتديات الكبرى، ومن أبرزها قمة روسيا - إفريقيا التى استضافتها مدينة "سوتشى" الروسية فى أكتوبر 2019، والتى حققت نجاحًا كبيرًا بمشاركة القيادة السياسية فى الدولتين، فضلاً عن المشاركة المصرية الفاعلة فى فعاليات منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى أثناء دورته التى عُقدت خلال الفترة من 2 إلى 5 يونيو 2021.
ويستمر التنسيق والتواصل بين السفارة المصرية فى موسكو، ومختلف الجهات الروسية المعنية، وفى مقدمتها الكرملين بُغية تحقيق الاستفادة القصوى من استضافة المنتدى فى دورته المقبلة لمصر باعتبارها "الدولة الضيف"، علاوةً على العمل على دفع مختلف مجالات التعاون الثنائى بين البلدين قدمًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر ضيف اليوبيل الفضى لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادى 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.