مصر ضيف اليوبيل الفضى لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادى 2022

جدة - نرمين السيد - التقى السفير إيهاب نصر، سفير مصر لدى روسيا الاتحادية، مؤخرًا بمستشار الرئيس الروسى أنطون كوبياكوف، وذلك فى إطار ما أثمر عنه التعاون المصرى الروسى من أن تكون مصر "الدولة الضيف" خلال الاحتفال الروسى باليوبيل الفضى لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى فى دورته الخامسة والعشرين عام 2022.





وتأتى تلك الخطوة فى إطار مزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بعد دخول آفاق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجى بينهما إلى حيز النفاذ عقب تصديق رئيس الجمهورية عليه فى يناير 2021.

وستتيح المشاركة المصرية فى هذا المنتدى الاقتصادى الكبير، لا سيما خلال الاحتفال بمرور خمسة وعشرين عاماً على إنشائه، فرصًا واعدة للتعاون والتنسيق بين الجانبين المصرى والروسى على صعيدى التجارة والاستثمار، من خلال ما سيشهده المنتدى فى دورته المتميزة تلك من فعاليات اقتصادية مشتركة بين الجانبين، أخذاً فى الاعتبار الزخم السياسى الذى سينتج عن تفضل رئيسى البلدين بالمشاركة فى المنتدى.

تجدر الإشارة إلى أن للبلدين تاريخًا متميزًا ومثمرًا من التعاون فى القمم والمنتديات الكبرى، ومن أبرزها قمة روسيا - إفريقيا التى استضافتها مدينة "سوتشى" الروسية فى أكتوبر 2019، والتى حققت نجاحًا كبيرًا بمشاركة القيادة السياسية فى الدولتين، فضلاً عن المشاركة المصرية الفاعلة فى فعاليات منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى أثناء دورته التى عُقدت خلال الفترة من 2 إلى 5 يونيو 2021.

ويستمر التنسيق والتواصل بين السفارة المصرية فى موسكو، ومختلف الجهات الروسية المعنية، وفى مقدمتها الكرملين بُغية تحقيق الاستفادة القصوى من استضافة المنتدى فى دورته المقبلة لمصر باعتبارها "الدولة الضيف"، علاوةً على العمل على دفع مختلف مجالات التعاون الثنائى بين البلدين قدمًا.