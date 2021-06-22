التخطيط: مصر لم تشهد نقصا فى الغذاء خلال كورونا

جدة - نرمين السيد - وتناولت هالة السعيد، وفقا لبيان صحفى، الحديث حول الاستثمارات والإصلاحات المستقبلية فى النظام الغذائى فى مصر، موضحة أن قطاع الغذاء فى مصر نجح فى التصدى لآثار الجائحة حيث لم تشهد الدولة نقصًا فى الغذاء أو تراجع فى أى من المحاصيل الاستراتيجية، كما تمكنت من حماية الأمن الغذائى للفئات الأكثر فقرًا، متابعه أن تم تحقيق ذلك من خلال العديد من الإجراءات المالية والنقدية لتى اتخذتها الحكومة المصرية على الفور للحد من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

وأشارت السعيد إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة متضمنة سياسات تحفيزية من خلال حزمة مالية من 100 مليار جنيه مصرى بمعدل 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى مبادرات البنك المركزى بتمديد برنامجه البالغ 100 مليار جنيه لتغطية الإقراض بأسعار تفضيلية للقطاع الزراعى، فضلًا عن توسيع نطاق التحويلات النقدية لتشمل المزيد من الأسر الفقيرة والأكثر عرضة للتأثر بالوباء خصوصا الفئات العاملة فى القطاع غير الرسمى.

وأوضحت السعيد أن نظام الأغذية الزراعية فى مصر يأخذ فى الاعتبار الزراعة وتجهيز الأغذية وكذلك المدخلات ذات الصلة والنظم التجارية، بنسبة 24.5% فى الناتج المحلى الإجمالى وبنسبة 23.2% فى القيمة المضافة للعمالة فى مصر، موضحة أن الإنتاج الزراعى والغذائى أحد أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية فى مصر، إضافة إلى التربة والظروف المناخية فى مصر وموقعها الجغرافى بالقرب من الدول العربية وأوروبا، والمشاركة الكبيرة فى الاتفاقيات التجارية، بما تمثل عوامل تساهم فى الارتقاء بالإنتاج الزراعى والغذائى.

وأكدت السعيد، إدراك الحكومة للدور الحاسم وإمكانات القطاع من حيث دوره الحيوى فى خلق فرص العمل والرفاهية العامة للمواطنين، مشيرة إلى إطلاق الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الهيكلى"، والذى يركز على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد الحقيقى مع التركيز بشكل خاص على الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة، إضافة إلى جانب تركيز البرنامج بشكل كبير على العناصر المتعلقة بالأمن الغذائى مثل الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة ومواجهة تحدى الزيادة السكانية وضرورة التحكم فى معدلات النمو السكانى وندرة المياه.

وأشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الزراعة فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 12% بحلول عام 2024، فضلًا عن زيادة الإنتاج الزراعى بنسبة 30% بحلول عام 2024، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جيدة فى هذا القطاع وزيادة دخل صغار المزارعين، وزيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية بمضاعفة حصة القطاع فى الصادرات من 17% عام 2020 إلى 25% عام 2024.

وأوضحت السعيد، أن الحكومة المصرية تسعى إلى استكشاف طرق بديلة لزيادة حصتها من المياه، سواء من خلال تحلية مياه البحر، وترشيد الاستهلاك من خلال تحديث تكنولوجيا الرى، وتحسين بنيتها التحتية من خلال تجديد الشبكة الوطنية للقنوات المائية بتكلفة 80 مليار جنيه، وتوفير مصادر مياه جديدة مثل إعادة استخدام مياه الصرف الصحى فى الزراعة وتعظيم استخدام المياه الجوفية.

كما أشارت السعيد إلى قيام الحكومة المصرية بتنفيذ مشروع استصلاح الأراضى وزراعة 1.5 مليون فدان، لتحقيق الأمن الغذائى بشكل أفضل، فضلًا عن تبنى الحكومة نهجًا تشاركيًا لإعادة تأهيل المناطق الريفية من خلال أحد أكبر برامج الحماية الاجتماعية مبادرة (حياة كريمة) باستثمارات تبلغ 45 مليار دولار أمريكى (700 مليار جنيه مصرى)، موضحة أن البرنامج يهدف إلى تحديث البنية التحتية الريفية، وتقديم الخدمات الأساسية والاجتماعية إلى 4700 قرية ويغطى أكثر من 50% من سكان مصر.

وتناولت السعيد الحديث حول الاقتصاد الأخضر مشيرة إلى إصدار مصر السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات فى أول بيع لتلك السندات من قِبل حكومة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يؤكد تركيز الحكومة المصرية والتزامها بالاستدامة.

وأضافت السعيد، أن رؤية مصر تتسق مع الاتجاه العالمى حيث من المتوقع أن يرتفع سوق الدين الأخضر العالمى هذا العام مشيرة إلى توقع مبادرة سندات المناخ بأن تصل السندات الخضراء العالمية والقروض والصكوك إلى 400-450 مليار دولار أمريكى، يتبعه النمو القياسى لسوق السندات الخضراء لعام 2020، حيث تجاوز الإصدار 269.5 مليار دولار أمريكى.

وتابعت السعيد أن مصر تواجه تحديين رئيسيين بالإضافة إلى تحدى جائحة كورونا وهما تغير المناخ وندرة المياه، متابعة أن القطاع الخاص يمثل مكونًا رئيسًا فى المساعى الوطنية والإقليمية لتعزيز الأنظمة الغذائية، مشيرة إلى دور الصندوق السيادى المصرى كأداة رئيسة تساعد فى تعزيز دور القطاع الخاص.