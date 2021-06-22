التعليم تتيح أسئلة وإجابات الامتحان التجريبي الثالث للثانوية العامة (التفاصيل)

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم رابط الامتحانات التجريبية لشهر يونيو 2021 للتدريب عليها والإجابات الصحيحة من على موقع الوزارة.

ونشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أسئلة وإجابات مادتى الأحياء والرياضات، والتى أدى فيها طلاب الثانوية العامة أمس الاثنين الامتحان التجريبي الثالث، حيث أتاحت الوزارة الأسئلة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية.

وأدى أمس الاثنين طلاب الشعبة العلمية امتحان مادتى الأحياء والاستاتيكا واليوم الثلاثاء مادة التاريخ للشعبة الأدبية داخل مقار اللجان، على أن يستكمل الطلاب امتحاناتهم على التابلت من المنزل، حيث يؤدى الطلاب يوم الخميس المقبل امتحان الفلسفة والمنطق والكيمياء والفيزياء، والجمعة 25 يونيو الجيولوجيا والعلوم البيئية والجغرافيا والجبر والهندسة الفراغية، والسبت 26 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والتفاضل والتكامل والأحد 27 يونيو الديناميكا واللغة الأجنبية الثانية، والاثنين 28 يونيو اللغة العربية.

وأوضحت الوزارة، أن الامتحان هدف أيضا اختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية فى اللجان الرسمية وتعرف الطلاب على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد واستخدام هذه الامتحانات كتجربة اضافية استرشادية تساعد على حسن التحضير للامتحان النهائي، كما يعطى ذلك الفرصة الكاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة والبابل شيت.