الدحيل القطرى يدرس إعارة فرجانى ساسى بعد ضمه

لا يزال ملف رحيل التونسى فرجانى ساسى عن الزمالك لم يكشف فصوله الأخيرة، بعدما ظهرت تطورات جديدة فى ملف توقيع اللاعب لأحد الأندية القطرية فى الموسم المقبل.

رحيل فرجانى ساسى المنتظر عن الزمالك يأتى نظراً لانتهاء عقده بنهاية الموسم الحالى، وعدم توصل النادى لاتفاق مع اللاعب بخصوص التجديد، لذا أصبحت أيامه معدودة داخل القلعة البيضاء.

وكشف مصدر داخل نادى الزمالك تلقى معلومة جديدة خلال الساعات الماضية تؤكد أن نادى الدحيل القطرى حصل على توقيع فرجانى ساسى بالفعل مقابل 2 مليون و600 ألف يورو سنويا، وحصل اللاعب على مقدم التعاقد بالفعل منذ فترة.

وأكد المصدر أن الفرنسى صبرى لموشى المدير الفنى للدحيل القطرى، يرغب فى التعاقد مع لاعبين آخرين، بعيدا عن فرجانى ساسى، ليدرس النادى إعارة اللاعب التونسى لأحد الأندية الموسم المقبل بناء على رغبة المدرب.

ويخشى نادى الدحيل القطرى التراجع عن إتمام صفقة فرجانى ساسى حتى لا يضيع عليه مقدم التعاقد الذى حصل عليه اللاعب التونسى، والأقرب هو إعارته لأحد الأندية على أن يعود للفريق الموسم المقبل أو بيع اللاعب بشكل نهائى فى الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن نادى الريان القطرى أبدى اهتمامه بالتعاقد مع فرجانى ساسى، إلا أن تمسك الكاميرونى فرانك كوم بالاستمرار مع الفريق وعدم الرحيل أغلق الباب أمام ضم التونسى لعدم وجود مكان فارغ فى القائمة.