تصادم جرار بقطار فى محطة مصر بالإسكندرية ونقل المصابين للمستشفى.. صور

شهدت محطة مصر بالإسكندرية، حادث تصادم جرار بقطار متجه من الإسكندرية إلى القاهرة، الأمر الذى تسبب فى تهشم العربة الأخيرة للقطار.
وقال مصدر بالسكة الحديد، إن الحادث أسفر عن وقوع إصابات، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى جمال حمادة ورأس التين بالإسكندرية، وحالتهم مستقرة.
وتواجد فى مكان الحادث القيادات الأمنية والتنفيذية، للوقوف على أسباب الحادث وإبلاغ النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.
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