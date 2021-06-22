/636805/آخر-التطورات-الصحية-لدلال-عبد-العزيز-تعاني-من-تليف-كبير-في-الرئة

يحرص جمهور الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز على الاطمئنان على صحتها بعد أن قضت ما يقرب من شهرين داخل إحدى مستشفيات القاهرة، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد ومرورها بوعكة صحية شديدة.

دوت الخليج يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، فضلًا عن تفاصيل إقامتها بالمشفى وحقيقة علمها بنبأ وفاة زوجها سمير غانم.

دلال عبد العزيز تعاني من تليف بالرئة

وعلم دوت الخليج أن حالة عبد العز يز الصحية لازالت غير مستقرة وتشهد تحسنًا بطيئًا، حيث تعاني الرئة من تليف كبير، وهذا طبقًا لما صرحت به مصادر مقربة من أسرة الفنانة.

أسرة دلال عبد العزيز لازالت تكتم عنها نبأ وفاة سمير غانم

وحتى وقتنا هذا وبعد مرور فترة ليست بكبيرة على وفاة الفنان الكبير سمير غانم، لازالت زوجته دلال عبد العزيز لا تعلم أن حبيبها فارق الحياة بعد أن مضيا الثنائي عمرهما سويًا داخل حياة زوجية سعيدة غمرتها قصة حبهما

ويشار إلى أن الزيارة ممنوعة عن دلال حرصًا على صحتها ويُحجب عنها أي وسيلة إلكترونية قد ينتج عنها اصطدامها بنبأ وفاة زوجها، كما أن ابنتيها دنيا وإيمى وأزواجهما الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد يقيمون معها بالتناوب ولا تترك أبدًا بمفردها داخل المشفى.

أسرة دلال عبد العزيز تطالب الجمهور بالدعاء لوالدتهما

وكثيرًا ما تنشر ابنتا الفنانة دلال عبد العزيز أدعية على حسابتهما الرسمية متمنين لها الشفاء العاجل وداعين المولى عز وجل أن يأخذ بيديها لتمر بسلام من تلك الأزمة.

فكتبت دنيا سمير غانم عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "ربنا يشفيكي يا ماما يا حبيبتي ويقويكي.. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام".

وانهالت التعليقات من نجوم ونجمات الوسط الفني، فضلًا عن محبي القديرة دلال عبد العزيز متمنين لها الشفاء العاجل.