/636807/زكي-فطين-عبد-الوهاب-يكشف-تدهور-حالته-الصحية-إثر-ورم-في-المخ

كشف الفنان زكي فطين عبد الوهاب عن إصابته بورم في المخ وذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها لبرنامج "90دقيقة" التي تقدمه الإعلامية بسمة وهية الذي يعرض على قناة المحور.

دوت الخليج يكشف تفاصيل إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ فضلًا عن ظهور له

أوضح زكي فطين عبدالوهاب خلال المداخلة الهاتفية بداية ظهور أعراض الإصابة بالمرض قائلًا: "شعرت بوجع في ركبتي اعتقدت إنه بسبب قلة الحركة، وبدأت أمشي لكن شعرت إني غير متزن، فذهبت للطبيب وطلب مني إجراء أشعة، وبعدها اكتشفت وجود ورم من الدرجة الرابعة منتشر في المخ، وفي المنطقة المسؤولة عن الاتزان".

أما عن تلاقيه خبر إصابته فقال إنه شعر بالحزن في أول يوم فقط من تلقيه خبر الإصابة بمرض الورم في المخ ثم تعامل فيما بعد مع الورم بشكل طبيعي مثله كمثل أي مرض آخر.

علاج مرض الورم بالمخ

وتحدث عبدالوهاب عن برتكول علاجه مشيرًا إلى أنه بدأ جلسات علاج بأشعة كلية على المخ، فقال: "بدأت جلسات علاج بأشعة كلية على المخ، استمرت 15 جلسة على مدار 3 أسابيع، كل أسبوع 5 جلسات، اليوم خضعت للجلسة السادسة، وبعد ذلك سأخضع لأشعة أخرى بالصبغة على المخ لكي يعرفوا مدى الاستجابة، ثم انتظر 4 أو 5 أيام لإجراء أشعة بالصبغة على الرئة كي يتأكدوا غير متضررة".

آخر ظهور لزكي فطين عبر شاشات التليفزيون

وكانت آخر ظهور الفنان زكي فطين عبدالوهاب مشاركته بمسلسل «كوفيد- 25» الذي قام ببطولته كلًا من الفنان يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وآيتن عامر وإدوارد وإيناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وأمير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام وإسلام جمال وزكي فطين وعماد رشاد وغيرهم من النجوم وإخراج أحمد نادر جلال.

وتناولت قصته تطور لوباء جديد متطور من فيروس كورونا المستجد الذي أصاب حالة هلع في 2020 وذلك من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية جمعت بين الدراما المؤثرة ومشاهد الأكشن والتشويق والرعب، وعرض المسلسل بالنصف الثاني من الماراثون الرمضاني الماضي وتصدر مؤشرات البحث والتريندات منذ أول حلقة له ولاقي اشادات كبيرة وإيجابية من قبل الجمهور.