/636809/موعد-مباراة-الزمالك-والاتحاد-في-ثاني-منافسات-نهائي-دوري-السوبر-لكرة-السلة-رجال

يتلقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، ضمن منافسات الدور النهائي من دوري السوبر، بنظام Best of 5.

ويرصيد دوت الخليج مواعيد مباريات الزمالك:

وتقام منافسات “البلاي أوف” في دوري سوبر لكرة السلة بنظام الخمس مباريات، وحال فوز أى منهما بثلاث مباريات يتوج بلقب البطولة.

وتأهل الزمالك إلى نهائى دوري السلة بعد الفوز على الجزيرة في ثلاث مباريات من مواجهات best of 5، بينما تأهل الاتحاد السكندري بعد الفوز على الأهلي بنفس النتيجة بمنافسات نفس الدور.

وخسر الزمالك من الاتحاد بنتيجة 83-56 في المباراة الأولى التي جمعت الفريقين بالدور النهائي، وأصبح الفريق بحاجة للفوز في مباراة اليوم لانتعاش فرصه في حصد لقب الدوري.

ويتطلع الزمالك للتتويج باللقب الثاني له على التوالي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرا في رواندا تحت رعاية NBA.

والجدير بالذكر أن مباريات النهائي ستشهد تطبيق تقنية الفيديو مثلما حدث في منافسات الدور نصف النهائي، الذي أقيمت مبارياته على صالة برج العرب بالإسكندرية.

ويقود الفريق فنيا أجوستى بوش ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيب الفريق.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة

ومن ناحيه اخري يستعد نادي الزمالك لمباراته اليوم الثلاثاء أمام فريق مصر المقاصة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

قائمة حكام المباراة

ويضم طاقم التحكيم كلا من :

أحمد الغندور حكما للساحة، ومحمود أبو الرجال وهاني عبد الفتاح مساعدين ومحمد عبد الحافظ حكما رابعا.

كارتيرون

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق، على هامش التدريب الختامي للفريق مساء أمس الثلاثاء بالعين السخنة، استعدادا للقاء مصر المقاصة المقرر له في السابعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد السويس الجديد في دور الثمانية لكأس مصر.

تاريخ المواجهات

وشهد الموسم الحالي 2020-2021 مواجهة الزمالك ضد مصر المقاصة في الجولة العاشرة، وانتصر الفارس الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف وأحرز أشرف بن شرقي، ويوسف أوباما بمعدل هدفين لكل منهما، وسجل مروان حمدي لاعب الزمالك الحالي هدف.