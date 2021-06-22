جماهير الترجي التونسي تعتدي على اللاعبين برادس...تفاصيل

/636810/جماهير-الترجي-التونسي-تعتدي-على-اللاعبين-برادستفاصيل

نشرت صحف تونسية، أن جماهير الترجي اقتحمت مران الفريق، أمس الإثنين، وقاموا بالإعتداء على اللاعبين بسبب خساراة الفريق أمام الأهلي بهدف دون رد، في دور ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إقريقيا في رادس.

اعتداء جماهير الترجي التونسي على حمدي الهوني

وأوضحت الصحف أن بعض الجماهير قاموا بالإعتداء على حمدي الهوني جناح الفريق، مما دفع زميله أنيس البدري للدفاع عنه وحمايته، ليقوم جماهير الترجي بالإعتداء عليه هو الأخر، وأكدت بعض الصحف التونسية أنه هناك بعض اللاعبين أصيبوا ببعض الخدوش بسبب تهجم الجمهور عليهم، حيث أصيبا ثنائي الفريق محمد أمين بن حميدة، ومحمد أمين المسكيني، نتيجة المناوشات التي حدثت بين الجماهير ولاعبين الفريق، وأثارت تلك الواقعة الرعب بين اللاعبين الأجانب بالفريق.

الكاف يقرر عقوبة الترجي

وفي المقابل أكدت بعض التقارير التونسية عن تعرض فريق الترجي لعقوبات من قبل الكاف، بسبب أحداث الشغب التي افتعلها جماهير الترجي قبل مباراة الذهاب أمام الأهلي، حيث تأخر بدأ المباراة 60 دقيقة، من أجل السيطرة على الشغب الموجود داخل الاستاد، وأطلق الأمن القنابل المسيلة للدموع مما أدى إلى اختناق لاعبين النادي الاهلي، بالإضافة إلى طاقم تحكيم المباراة بقيادة هيكتور جوميز.

ويستعد فريق الترجي التونسي لمواجهة النادي الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويسعى الترجي إلى تحقيق الفوز لإرضاء الجماهير، بينما يرغب المارد الأحمر في التتويج بالبطولة العاشرة له في دوري ابطال إفريقيا.

تشكيل الترجي في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا أمام الأهلي

في حراسة المرمى: معز بن شريفية.

في خط الدفاع: حمدي النقاز - عبد القادر بدران – خليل شمام – إلياس الشتي.

في خط الوسط: فوسيني كوليبالي – محمد علي بن رمضان – غيلان الشعلالي (عبد الرؤوف بن غيث).

في خط الهجوم: حمدو الهوني – خالد عبد الباسط – ويليام توجي.

تشكيل الأهلي في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا أمام الترجي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - أكرم توفيق.

في خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي.

في خط الهجوم: صلاح محسن - محمد شريف - طاهر محمد طاهر.