/636811/تأجيل-إجتماعات-لجنة-النقل-بالبرلمان-المقرر-عقدها-اليوم

تقرر تأجيل اجتماعي لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب،برئاسة النائب علاء عابد، المقرر عقدهما اليوم الثلاثاء الموافق 22\6\2021، بالقاعة الحمراء بالدور الثاني بمبني الري، إلى موعد آخر يحدد فيما بعد.

دوت الخليج يرصد تأجيل اجتماع لجنة النقل والمواصلات

وكان من المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النماءب علاء عابد، عدد من طلبات الاحاطة والاقتراحات المقدمة من النواب، كما تناقش طلب الاحاطة المقدم من النائب حازم رياض جوده، بشأن إهمال شركة المؤسسة للمقاولات في القيام بأعمال إصلاحات طريق المريوطية امام قرية العزيزية، بالاضافة إلى عدم وجود أعمدة إنارة على الطريق.

رصف طريق التوفيقية

النائب محمد يسر ي أيضا ، بشأن بطء تنفيذ أعمال كوبرى كفر بولين العلوى بمركز كوم حماده بمحافظة البحيرة. النائب محمود السيد محمد، بشأن وقف اعمال رصف طريق التوفيقية قناطر بولين حتي كوبري أبو نفا عاى الرياح البحري القادم من الطيرين التوفيقية والمسافة بين قناطر بولين حتى كوبرى أبو نفا، مدخل قريتي الدخلي وزاوية البحر مما يؤثر بشكل سلبى على حركة المواطنين.

شركة شرق الدلتا للنقل البري

النائب خالد عبدالعظيم عبدالمولى، بشأن الحاجة إلى إعادة تشغيل خطوط شركة شرق الدلتا للنقل البرى من مدينة الحسينية التي تم إيقافيا منذ عام 1322 ،وذلك من خلال توفير عدد 7 أتوبيسات جديدة واستغلال مساحة كبيرة من الارض تابعة للشركة بمركز الحسينية.