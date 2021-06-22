/636814/انطلاق-الحفلات-الغنائية-بالساحل-الشمالى-وحسن-شاكوش-ومحمود-العسيلي-فى-المقدمة

تبدأ أولى الحفلات الغنائية بالساحل الشمالى، حيث يستعد المطرب محمود العسيلي ومطرب المهرجانات حسن شاكوش افتتاح أولى حفلات الصيف2021 يوم الجمعة المقبل الموافق 25 يونيو في تمام الساعة 10 مساءً، وسيُحيأ الحفل في قرية «Sidi Bou».

دوت الخليج يكشف موعد حفلات المطرب محمود العسيلي وحسن شاكوش في الساحل الشمالي، التي يترقبها الجمهور.

جمهور حسن شاكوش ومحمود العسيلي يترقبوا انطلاق حفل الساحل

ومن المتوقع حضور حشد من جماهير ومحبي شاكوش والعسيلي، اللذان تتميز حفلاتهما بالمرح وإضفاء جو استثنائي يضغي عليه البهجة.

وجديرًا بالذكر أن الفنان حسن شاكوش حقق نجاحًا ساحقًا الفترة الماضية بعد طرح كليب «حبيبتي» بالتعاون مع النجمة ياسمين رئيس، حيث تصدر الكليب تريند تويتر العالمي وتداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق أكثر من 33 مليون مشاهدة بعد ثلاث أسابيع فقط من طرحه.

كليب «حبيبتي» من إنتاج شركة مزيكا للمنتج محمد جابر وإخراج هادي الباجوري، وينشغل شاكوش حاليًا في تصوير مهرجان «أنا العريس» بمشاركة مطرب المهرجانات عمر كمال.

طرح كليب على خدك الشهر المقبل

فيما يستعد محمود العسيلي لطرح كليب اغنيته الجديدة التي تحمل اسم «على خدك»، وشوق جمهوره أمس حيث كتب عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»: "مستني اتفرج على اول نسخة من الكليب الجديد على خدك.. إن شاء الله الكليب هينزل آخر الشهر.. ويارب نبتدي الصيف مع بعض بطاقة حلوة".

آخر أعمال محمود العسيلي

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمود العسيلي، اغنية «بقت معايا»، وهي من كلمات سارة فرج، ألحان إيهاب عبد الواحد ومحمود العسيلي، توزيع أمير هداية.