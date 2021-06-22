/636817/صحة-النواب--توفير-دواء-لمرضى-ضمور-العضلات-إنجاز-كبير-للرئيس-السيسى

أكدت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة بالنواب، أن تسجيل أول دواء للمواطنين مصابى مرضى ضمور العضلات، وتوفيره بسوق الدواء المصرى خطوة ممتازة وإنجاز كبير، وله آثار إيجابية قوية في علاج هؤلاء المرضى، الذين يعانون أشد المعاناة، مؤكداً أن هذا القرار جاء في ضوء تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ،واهتمامه بالمواطنين مصابى ضمور العضلات،وتوفير العلاج اللازم لهم وتخفيف معاناتهم والاستجابة لمطلبهم.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة هناء سرور على توفير علاج مرضي ضمور العضلات بالسوق المصري هيئة الدواء المصري ووجهت الدكتورة هناء سرور، عضو مجلس النواب، الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرى للاستجابة لدعم مرضى ضمور العضلات وتقليل معاناتهم بسرعة تسجيل أول دواء لهم بالسوق المصرى وتخفيف معاناة وآلام هؤلاء المرضى ، حيث كانوا يستغيثون من أجل توفير العلاج ، الأمر الذى دفع هيئة الدواء المصرية إلى العمل بأقصى طاقة ممكنة من أجل تخفيف الألم، وتوفير الدواء المعالج لمرض ضمور العضلات في سوق الدواء المصري. مرض دوشين وطالبت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب الحكومة بسرعة توفير أيضاً علاج لمرض دوشين ، حيث أنه والجدير بالذكر أن النائبة هناء سرور عضو لجنة الصحة ، وأعضاء مجلس النواب طالبوا بتوفير علاج لهؤلاء المرضى خلال اجتماع لجنة الصحة بالنواب .

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