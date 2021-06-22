«لما الرجالة تفك» عمل جديد يجمع أكرم حسني بأحمد أمين 

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قرر كلا الثنائي الفنان أحمد أمين والفنان أكرم لخوض تجربة مسرحية جديدة تجمعهما سويًا وذلك بعدما أثبتا انسجامهما ونجاحهما في أحد التجارب الدرامية التي أتت بعنوان "الوصية".

دوت الخليج يكشف تعاون الثاني أحمد أمين وأكرم حسني في مسرحية لما الرجالة تفك

اتت المسرحية بعنوان "لما الرجاله تفك" وهي من تأليف جورج عزمي، وإخراج خالد جلال، ومقرر البدء في البروفات الأيام المقبلة واختيار باقي فريق العمل، على أن يتم عرضها في السعودية.

أكرم حسني يخوض تجربته المسرحية لأول مرة

وكان أكرم حسنى قد أثبت نجاحه في خوض تجربة الوقوف على خشبة المسرح للمرة الأولى خلال العام الماضي من خلال مسرحية "عطل فني"، الذي شارك بها مع كلًا من شيكو وهشام ماجد وأيتن عامر وقدمها أيضًا في السعودية وجدة ولاقت نجاحًا واسعًا كعادة أعمال أكرم حسني.

أحمد أمين بخرج من إطار الكوميديا بمسلسل ماوراء الطبيعية

أما عن أحمد أمين فقرر الخروج من إطار الكوميديا الذي يقدمها في معظم أعماله بمسلسل جديد مأخوذ من رواية نجيب محفوظ ماوراء الطبيعية الذي عُرض على منصة نتفلكس في 6 حلقات فقط، وكان ينتمي إلى نوعية الإثارة والغموض مع بعض لقطات الرعب.

الوصية أول تعاون لأكرم حسني مع أحمد أمين

الجدير بالذكر أن أكرم حسني وأحمد أمين تعاونا في مسلسل الوصية الذي عُرض في مارثون شهر رمضان 2018 والذي انتمى الأعمال الكوميدية، وشارك في بطولته ريم مصطفى وبيومي فؤاد وخالد كمال وعارفة عبد الرسول وأحمد حلاوة ومحمد جمعة وعدد من ضيوف الشرف وكان من تأليف أيمن وتار ومصطفى حلمي وإخراج خالد الحلفاوي.