/636822/حماة-الوطن-تضافر-جهود-أجهزة-الدولة-ساهمت-فى-تدراك-مشاكل-حادث-قطار-كفر-العلو

توجه وفد من حزب حماة الوطن بقيادة السيد اللواء ايهاب هلال امين عام القاهرة بحزب حماة الوطن و النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ و لفيف من كوادر امانة القاهرة، لزيارة لموقع حادث قطار كفر العلو و الذى وقع امس نتيجة اصطدام قطار بضائع بسيارتين ميكروباص كانتا تعترضا طريق القطار و اسفر الحادث عن وفاة شخصين و اصابة 6 اشخاص، وذلك بتوجيهات من قيادات الحزب.

دوت الخليج يرصد تحركات حزب حماة الوطن لمتابعة موقع حادث قطار العلو

زيارة موقع الحادث

وتابع حزب حماة الوطن موقع الحادث وتم اللقاء مع اهالى المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم كافة أنواع الدعم المعنوى و الخدمى.

كما تمت المتابعة مع المسئولين أيضا والتقى اللواء ايهاب هلال مع القيادات الامنية المتواجدة بموقع الحادث و كذلك اجهزة التنمية المحلية واشاد سيادته بسرعة تحرك القيادات الامنية و اجهزة التنمية المحلية فى ازالة حطام الحادث فى وقت قياسى.

وبقيادة اللواء ايهاب هلال و النائب هشام سويلم، توجة وفد حماة الوطن الى المستشفيات التى تم نقل المصابين اليها و هى مستشفى حلوان العام و مستشفى النصر بحلوان و اخيرا مستشفى البنك الاهلى لمتابعة الحالة الصحية لهم و الاستفسار عن حالتهم الصحية و مدى حالة المصابين و الاطمئنان على تلقى الرعاية الطبية اللازمة لكل حالة .

و قد أكد الاستاذ مؤمن التونى المدير الادارى بمستفى البنك الاهلى انه تم استقبال جميع المصابين بحادث قطار كفر العلو و نقلهم جميعا الى مستشفى البنك الاهلى لتلقى العلاج و أكد أن هناك ثلاث حالات يمكن تعافيها تماما خلال يوم و الخروج من المستشفى نهائيا و أما الثلاث حالات الاخرى قد تحتاج الى بعض الرعاية الصحية لفترة أطول قليلا . كما صرح النائب هشام سويلم بأن تضافر جهود أجهزة الدولة ساهمت فى حل معظم المشاكل فى وقت قياسى سواء فى رفع حطام الحادث او سرعة الاستجابة فى نقل المصابين الى مستشفى البنك الاهلى لتلقى العلاج و أشاد سيادته بالمستوى الطبى المميز المتواجد بالمستشفيات الحكومية التى قام بالمرور عليها إبان وقوع الحادث . و قد اشاد اللواء ايهاب هلال بالمستوى الطبى المقدم من مستشفى البنك الاهلى بقيادة الاستاذ مؤمن التونى المدير الادارى للمستشفى و الدكتور احمد توفيق نائب مدير مستشفى البنك الاهلى و المتابع لجميع حالات حادث قطار كفر العلو .