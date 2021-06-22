أخبار مصرية

مصدر أمني يكشف تفاصيل اصطدام جرار بقطار في الإسكندرية ويوجد مصابين

0 نشر
نيفين يوسف 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

/636823/مصدر-أمني-يكشف-تفاصيل-اصطدام-جرار-بقطار-في-الإسكندرية-ويوجد-مصابين

كشف مصدر أمنى بشرطة النقل والمواصلات، اليوم الثلاثاء، تفاصيل اصطدام جرار قطار بأحد القطارات من الخلف بالقرب من محطة الإسكندرية. 

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل اصدام جرار قطار بأحد القطارات من محطة الاسكندرية 

وقال المصدر في تصريح خاص لـ « دوت الخليج »، إن جرار "وردية" اصطدم بقطار 12 من الخلف، لافتا إلى أن هذا الجرار خاص بسحب "الاستوكات" من حوش المحطة ثم يضمه إلى قطار الركاب استعدادا للانطلاق بالرحلة.

d0913cb282.jpg

 

 

وأشار المصدر الأمنى إلى أن الجرار الوردية تسبب في تهشم العربة الأخيرة من القطار رقم 12، لافتا إلى سقوط أكثر من 30 إصابة خفيفة، لافتا إلى انتقال فريق من هيئة السكة الحديد إلى موقع الحادث لمعاينته. 

وتابع  المصدر أن الحادث نتج عن تحطم العربة الأخيرة من القطار الأول، وسقوط مجموعة من المصابين ما بين سحجات وكدمات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلاقي العلاج اللازم.

e9b9309997.jpg

 

 

ونوه المصدر الأمني أيضًا، بأنه تم فصل العربة الأخيرة عن القطار ونقل المصابين إلى المستشفيات، حيث تتراوح الإصابات بين كدمات خفيفة وبسيطة، فيما واصل القطار رقم 12 رحلته، مع انتظام حركة السكة الحديد بدون توقف.  

6f087589bc.jpg

 

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصدر أمني يكشف تفاصيل اصطدام جرار بقطار في الإسكندرية ويوجد مصابين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا