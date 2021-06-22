/636823/مصدر-أمني-يكشف-تفاصيل-اصطدام-جرار-بقطار-في-الإسكندرية-ويوجد-مصابين

كشف مصدر أمنى بشرطة النقل والمواصلات، اليوم الثلاثاء، تفاصيل اصطدام جرار قطار بأحد القطارات من الخلف بالقرب من محطة الإسكندرية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل اصدام جرار قطار بأحد القطارات من محطة الاسكندرية

وقال المصدر في تصريح خاص لـ « دوت الخليج »، إن جرار "وردية" اصطدم بقطار 12 من الخلف، لافتا إلى أن هذا الجرار خاص بسحب "الاستوكات" من حوش المحطة ثم يضمه إلى قطار الركاب استعدادا للانطلاق بالرحلة.

وأشار المصدر الأمنى إلى أن الجرار الوردية تسبب في تهشم العربة الأخيرة من القطار رقم 12، لافتا إلى سقوط أكثر من 30 إصابة خفيفة، لافتا إلى انتقال فريق من هيئة السكة الحديد إلى موقع الحادث لمعاينته.

وتابع المصدر أن الحادث نتج عن تحطم العربة الأخيرة من القطار الأول، وسقوط مجموعة من المصابين ما بين سحجات وكدمات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلاقي العلاج اللازم.

ونوه المصدر الأمني أيضًا، بأنه تم فصل العربة الأخيرة عن القطار ونقل المصابين إلى المستشفيات، حيث تتراوح الإصابات بين كدمات خفيفة وبسيطة، فيما واصل القطار رقم 12 رحلته، مع انتظام حركة السكة الحديد بدون توقف.