«بفتسان فوق الركبة» إطلالة مثيرة للفنانة نادية الجندي تخطف أنظار متابعيها «صور»

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طلت النجمة الكبيرة نادية الجندي على جمهورها بإطلالة صيفية مفعمة بالحيوية، جعلتها تبدو وكأنها في العشرينات من عمرها، حيث ظهرت بجسم رشيق وقوام مثالي.

دوت الخليج يرصد أحدث إطلالة للفنانة نادية الجندي التي دائمًا ما تبهر جمهورها بطلتها الشبابية رغم تقدمها في العمر.

أحدث إطلالات نادية الجندي

طرحت الجندي مجموعة من الصور الشخصية لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهرت فيهم من أمام إحدى المناظر الطبيعية الخلابة.

كانت ترتدي نادية فستان قصير ممزوج بأكثر من لون حيوي وقبعة على شعرها المنسدل، فضلًا عن نظارة شمسية واكسسوارات أبرزت جمالها، كما أنها اكتفت بوضع ميكاب نهاري هادئ تناسب مع وقت الصباح، وعلقت الجندي على تلك الصور قائلة: "صباح الخير" مع رمز تعبيري للورد الأحمر.

نادية الجندي ضيفة وفاء الكيلاني في السيرة

وسبق وأن حلت الفنانة الكبيرة نادية الجندى ضيفة مع الإعلامية وفاء الكيلانى في برنامج "السيرة" المذاع على قناة «Dmc»، والتي كشفت خلال العديد من أسرار حياتها الشخصية وزواجها من الفنان الراحل عماد حمدى وأسباب انفصالها، كما تحدثت عن علاقتها بوالدها وعن بدايتها الفنية التى كانت مليئة بالصعوبات حتى أصبحت نجمة الجماهير.

الأرشيف الفني لنادية الجندي

يذكر أن الأرشيف الفني للفنانة نادية الجندي يضم 51 فيلمًا أبرزها "وكالة البلح"، و"الرغبة"، و"عصر القوة"، كما يضم 6 مسلسلات درامية منها "أسرار"، و"الدوامة"، و"ملكة في المنفي".