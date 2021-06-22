محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.46%

جدة - نرمين السيد - اعتمد محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، صباح اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 /2021 بحضور الدكتور جمال حسن مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة بنسبة نجاح بلغت 99.46 %، إذ تقدم للإمتحانات 4.605 طلاب من إجمالى 4.619 طالبا مقيدا، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 4.594 طالبا و19 طالبا متغيبا.





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