«الاتصالات» تنظم برنامجا تدريبيا على نظم إدارة التعلم الإلكترونى بأسيوط

جدة - نرمين السيد - ينظم المركز التنافسى للتعلم الإلكترونى التابع للإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برنامج تدريبى على نظم إدارة التعلم الإلكترونى لأعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط وذلك فى الفترة من 21 يونيو إلى 13 يوليو





ويستهدف البرنامج تدريب 30 من كوادر هيئة التدريس على إنشاء المحتوى التعليمى وإدارته بشكل إلكترونى لتسهيل عناصر العملية التعليمية بين الطلاب والمدرسين بشكل أكثر فعالية وجودة. وتأتى هذه الأنشطة فى إطار تفعيل محور التعلم الإلكترونى وهو أحد محاور مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاتصالات ومحافظة أسيوط لدعم جهود التنمية الرقمية الشاملة لخدمة المواطنين باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات أسست المركز التنافسى للتعلم الإلكترونى فى عام 2004 بالتعاون مع شركة "سيسكو" بهدف دعم إصلاح التعليم وتطوير ريادة الأعمال فى مصر من خلال الاستخدام الفعّال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التركيز بشكل خاص على تسخير تكنولوجيات التعلم الإلكترونى وتحقيق أقصى استفادة من الشراكات التعاونية بين القطاعين العام والخاص.

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