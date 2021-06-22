أول تعليق لـ«السكك الحديدية» على حادث تصادم قطار الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه فى تمام الساعة 9.15 حال سفرية قطار 2519/12 اكسبريس ثانية عادية "الإسكندرية / القاهرة" من رصيف 8 بمحطة الإسكندرية تحرك الجرار 3.219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار وحدث احتكاك مع العربة الاخيرة من قطار 12 رقم 16.149 وتم تركها مع العربة قبل الأخيرة 16.116 وقام القطار الساعة 10.00 بتركيب 8 عربات.





وأوضحت هيئة السكك الحديدية فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الحادث نتج عنه إصابة 8 أشخاص إصابات خفيفة وتم نقلهم لمستشفيات الإسكندرية، مؤكدة أنه لم تتأثر حركة مسير القطارات، وتم إيقاف قائد قطار 661 ومساعده الواردين بالجرار 3.219 عن العمل، وكذلك خدما الوردية وقائد القطار ومساعده وملاحظ التشغيل احتياطيا وتحويلهم للنيابة العامة. وقال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن حادث تصادم قطار الإسكندرية حدث نتيجة تصادم جرار من الخلف فى القطار المميز رقم 12 ولم يسفر عن وفيات، ووقعت بعض الإصابات البسيطة وتم نقلها إلى مستشفيى جمال عبدالناصر ورأس التين. ونشرت صفحة محافظة الإسكندرية فيديو من مكان حادث تصادم قطار الإسكندرية ورصدت تفقد محافظ الإسكندرية لموقع الحادث.

وأضاف محافظ الإسكندرية أن الإصابات كلها بسيطة وهناك 3 إصابات بكسور.

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