فيديو- مجمع فاكسيرا.. الأكبر لإنتاج اللقاحات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وتفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مجمع مصانع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات والأمصال بمدينة السادس من أكتوبر، مشيدة بأهمية هذا المشروع وقدرته على جعل مصر ضمن الدول الرائدة فى هذا المجال.

ووفقًا للدكتورة هالة زايد: "سيصبح مجمع شركات فاكسيرا أكبر مجمع لإنتاج اللقاحات فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

يضم المشروع خط إنتاج و8 معامل مركزية للرقابة على الأمصال واللقاحات المُنتجة، ومجمع ثلاجات مركزى يسع لتخزين 150 مليون جرعة، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين جرعة من اللقاحات فى اليوم، بما يعادل 6 أضعاف القدرة الإنتاجية لمصانع الشركة بالعجوزة.

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